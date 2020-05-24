Вышгород, , 08:39 — REGNUM В городе Вышгород Киевской области между группой подростков и двумя бывшими участниками гражданской войны в Донбассе произошёл конфликт, сообщила 22 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, драка состоялась около 3 утра в центре Вышгорода. В ходе столкновения один из подростков мог заметить в сумке у экс-боевика оружие, выхватить его и выстрелить в мужчину. Другой подросток мог нанести удар второму мужчине, из-за чего тот потерял сознание.

Подростки скрылись, а бывший участник карательной операции в Донбассе пришёл в себя и вызвал полицию. Как оказалось, в результате стрельбы скончался бывший участник бандформирования «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Корниенко. Ему было 45 лет.

На месте убийства был найден карабин МКМ-072СБ и патроны. Позже полицейские задержали четверых несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет и одного 19-летнего парня.

«Среди задержанных — 16-летний несовершеннолетний, который основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине», — отметили в пресс-службе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области задержали охотника Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семи участников гражданской войны в Донбассе. По предварительным данным, боевики вступили в конфликт с подозреваемым и пообещали его изнасиловать.

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