Житомир, Украина, , 13:36 — REGNUM Семь рыбаков, погибших на берегу пруда в Житомирской области, оказались боевиками Национальной гвардии Украины, сообщил журналист Виталий Губин 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что ранее по заявлению арендатора пруда Анатолия Захаренко был задержан местный начальник полиции по подозрению в вымогательстве. В тот же день к арендатору приехали в гости восемь знакомых.

«Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него … кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил», — сообщил журналист.

По информации издания Strana.ua, после начала стрельбы боевики схватились за оружие, которые привезли с собой, но охотник их опередил. Выживший в бойне Вадим Федюнин не убежал, он упросил арендатора оставить его в живых, заявив, что ничего не видел, поскольку спал во время стрельбы.

«Сам Захаренко набрал номер полиции и заявил, что застрелил семь человек. Также предложил добровольно сдаться, но попросил только одно — он хотел сдаться не местной полиции, а областной, из Житомира», — отметили в издании.

Журналист Губин добавил, что в случае приезда местных правоохранителей подозреваемый пообещал устроить «бойню, а-ля в фильмах про Рембо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали профессионального охотника, которого подозревают в убийстве семерых знакомых на берегу пруда возле села Новоселица Житомирской области.

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