Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 403 человека и достигло 8 322. Об этом информирует межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве страны.

«Всего в стране подтверждено 8 322 случая», — информирует ведомство.

Сообщается, что самое большое количество заражений зафиксировано в Алматы — 2 164.

Также уточнятся, что количество летальных случаев составляет 35 человек. На данный момент в стране 4 214 пациентов, ранее зараженных коронавирусом, выздоровели.

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