Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Два человека стали жертвами пожара, произошедшего вечером 23 мая на Северном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован.

Тушение пожара в квартире Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 19:12 мск. В доме 16, корп. 1 по Северному проспекту загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на 8 этаже. Огонь охватил площадь в 20 кв. метров в комнате и коридоре 55-метровой квартиры.

Пожару был присвоен повышенный №1, на место ЧП в 19:22 мск прибыли пять единиц техники и 21 пожарный. С вышележащих и нижележащих этажей было эвакуировано 15 человек.

В результате пожара погибли два человека. В 19:39 мск пожар был локализован, в 20:07 — ликвидирован.

Напомним, что 12 мая в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, д. 1, произошел пожар в отделении реанимации для больных с COVID-19. Погибли шесть пациентов. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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