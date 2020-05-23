Джакарта, , 02:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался в 105 километрах к юго-востоку от острова Сиберут. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмособытия находился в 200 километрах от города Сан-Хосе-дель-Кабо на глубине 10 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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