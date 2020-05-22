Ереван, , 22:15 — REGNUM Более десяти населённых пунктов пострадали в результате сильного ветра в Армении. Об этом 22 мая сообщил губернатор пострадавшей Ширакской области Тигран Петросян в своём Twitter.

Как пояснил губернатор, сильный ветер, продолжавшийся около получаса, причинил значительный ущерб более десяти населённым пунктам региона. Пострадали в основном крыши домов, были повалены деревья.

Пострадавших в результате разгула стихии нет. В настоящее время в пострадавших районах работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. Идёт разбор завалов, восстановление энергоснабжения и оценка ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении, которое было объявлено в Сочи.

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