Москва, , 20:00 — REGNUM Возгорание площадью более 300 кв. метров произошло в здании автосервиса в Новой Москве. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Здание автосервиса загорелось в посёлке Знамя Октября. По предварительной информации, площадь пожара составила более 300 кв. метров. Внутри здания находятся автомобили.

Само отдельно стоящее здание автосервиса размерами 20 м на 15 м находится в отдалении от других построек, угрозы распространения пламени нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре на территории промзоны в Московской области. В результате пожара никто не пострадал.

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