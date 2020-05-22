Карачи, Пакистан, , 18:56 — REGNUM Столкновение со стаей птиц могло вызвать авиакатастрофу под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation.

Кроме того, по данным издания, у пассажирского самолёта оказались неисправны шасси.

Уточняется, что в самолёте летели 98 человек, семеро из которых — члены экипажа. Известно о 37 погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, самолёт рухнул из-за технической неисправности. При падении он повредил несколько домов.

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