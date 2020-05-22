Москва, , 18:35 — REGNUM Один человек пострадал в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на Яснополянской улице. По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля Nissan пострадал один человек.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пьяном водителе, который оскорбил сотрудников ГИБДД и предъявил им поддельное водительское удостоверение.

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