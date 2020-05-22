Москва, , 17:42 — REGNUM Голову мужчины в мусорном пакете обнаружили в лесополосе на северо-западе Москвы. Об этом 22 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

Голову в пакете обнаружили вблизи улицы Планерная. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Личность убитого пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве недавно задержали подозреваемого в убийстве в калужском Людиново.

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