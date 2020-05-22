Мехико, , 14:31 — REGNUM Возле побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 22 мая сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

По информации службы, эпицентр землетрясения был расположен 200 км на юго-восток от города Сан-Хосе-дель-Кабо, а очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Также известно, что землетрясение зарегистрировали в 8:46 по времени UTC (11:46 мск) и что угроза цунами не объявлялась.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Греции, вблизи острова Крит.