Тверь, , 12:52 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Тверской области из-за вспышки заражения коронавирусом в ГКОУ «Кимрская школа-интернат», об этом 22 мая сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») по материалам, предоставленным следователям по итогам прокурорской проверки. Фигурантами стали сотрудники интерната, нарушившие режим самоизоляции.

Надзорное ведомство, в частности, установило, что 4 мая в школе-интернате началась вторая смена, за две недели до начала работы все сотрудники были письменно уведомлены о 14-дневном режиме самоизоляции. После этого одна из сотрудниц школы обратилась к руководству с жалобами на недомогание.

«По результатам тестирования ей был поставлен диагноз COVID-2019, аналогичный диагноз поставлен и воспитателю. По данным лабораторных исследований у 14 детей и у пяти работников учреждения также подтвержден диагноз COVID-2019», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как установлено при проведении проверки, женщина, а также её муж при заступлении на вахту в ГКОУ «Кимрская школа-интернат» в журнале допуска указали, что режим самоизоляции соблюдали, контактов с лицами «группы риска» не имели. Но при этом скрыли, что 25 апреля у их дочери был подтверждён COVID-2019. Сокрытие данного факта и стало поводом к возбуждению уголовного дела.