Улан-Удэ, , 05:14 — REGNUM Информация об инциденте с нападением на медработников в обсерваторе в Бурятии оперативно передана в органы внутренних дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

«После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства», — добавили в штабе.

Параллельно усилена охрана всех подобных учреждений. Дополнительно к службам охраны медицинских организаций там будут дежурить сотрудники МВД.

Министерство здравоохранения республики и МВД разработали алгоритм взаимодействия при повторении подобных инцидентов. Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации, по сигналу которой будет прибывать группа быстрого реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая агрессивно настроенные пациенты обсерватора в посёлке Сотниково напали на работников, кидали в них камни и гоняли по лесу. При этом медсёстрам пришлось убегать в тяжёлых защитных костюмах.

Читайте ранее в этом сюжете: Пациенты обсерватора в Бурятии швырялись камнями и гоняли медиков по лесу