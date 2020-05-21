Нальчик, , 20:05 — REGNUM В Приэльбрусье пропал турист из Ставропольского края. Житель поселка Иноземцево потерялся в районе плато Кинжал в Эльбрусском районе, на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около 16:00 21 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На поиски мужчины направлены шестеро спасателей и одна единица техники.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии, так же, как и по всей России, из-за коронавируса закрыты все курорты, в том числе и всесезонные туркомплексы, расположенные в Приэльбрусье. Не работают гостиницы, подъемники и другие объекты туристической инфраструктуры. Каким образом совершал восхождение турист из Ставропольского края во время запретов, предстоит установить после его обнаружения.

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