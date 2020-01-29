Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 13:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организованы поиски иностранца, который пропал при восхождении на Эльбрус. Информация о его исчезновении поступила 28 января около 20:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

О пропаже 50-летнего земляка сообщили альпинисты из Польши. Группа, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение на Эльбрус. По их словам, их коллега не вернулся в установленное место с маршрута. Альпинисты после его пропажи, а также из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение прервать восхождение и спустились на поляну Азау с высоты 5000 метров.

Поиски пропавшего туриста были приостановлены 29 января в 00:30 и возобновлены в 09:00. В них принимают участие 10 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.