Кызыл, , 09:38 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего убийством супруге и четырём детям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в полицию позвонила 29-летняя женщина вечером 20 мая.

Она заявила, что её муж закрыл дом вместе с ней и детьми, угрожает физической расправой и пытается сжечь дом. Прибывшие на месте происшествия правоохранители обнаружили, что злоумышленник забаррикадировался в веранде дома.

«Держа в одной руке нож, а в другой — бутылку с ацетоном, он грозился нанести себе физический вред и поджечь дом вместе с собой и членами семьи — супругой и четырьмя детьми 2015−2020 годов рождения», — отметили в ведомстве.

Однако бойцы СОБР не дали ему выполнить свою угрозу. 45-летний мужчина был задержан и доставлен в отделение. Выяснилось, что он состоит на учёте у психиатра, а ранее был неоднократно судим по «тяжким» статьям. На время следствия его поместили в республиканскую психбольницу.

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