Горно-Алтайск, , 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, женщина была госпитализирована в республиканскую больницу с ожогами лица и тела.

По её словам, повреждения причинил новый знакомый в ходе совместного распития алкоголя. Мужчина был задержан, после чего дал признательные показания.

Выяснилось, что они познакомились на сборе черемши, после чего подозреваемый пригласил новую приятельницу к себе в гости. В ходе гулянки мужчина поспорил с женщиной, что сможет её облить бензином и поджечь.

«Посчитав, что здравый смысл возьмет вверх, над алкогольными причудами, женщина не поверила горожанину. Тогда мужчина принес из предбанника бутылку с бензином, облил и поджёг усомнившуюся в его решительности женщину», — отметили в МВД.

После того, как потерпевшая загорелась, решительный кавалер помог ей добежать до бани и потушить огонь. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

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