Новосибирск, , 03:47 — REGNUM В Новосибирской области уменьшилось количество лесных пожаров. По данным областного правительства, в сутки в среднем возникает не более трёх возгораний. По словам властей, в регионе пройден пик весенней горимости лесов.

«При этом патрулирование земель лесного фонда, а также запреты пожароопасного сезона продолжают действовать», — подчеркнули в областной администрации.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, с начала пожароопасного сезона возникло 265 лесных пожаров.

«По сравнению с тем, что было в «чёрный четверг» 23 апреля, когда было зафиксировано до 90 пожаров в сутки, риски возникновения масштабных пожаров сейчас существенно снижены», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Отметим, что за нарушение правил пожарной безопасности в новосибирских лесах к административной ответственности привлечено 102 гражданина, 99 должностных лиц и 47 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,2 млн рублей.