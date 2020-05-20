Луга , Ленинградская область, , 19:28 — REGNUM В городе Луга Ленинградской области покончил с собой военнослужащий-контрактник, сообщает 20 мая пресс-служба Западного военного округа.

По данному факту заведено уголовное дело, начато расследование. По предварительным данным следствия, речь может идти о самоубийстве.

«По предварительным данным, находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего устанавливаются», — указано в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы расследуют это дело совместно с командованием Лужского гарнизона

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