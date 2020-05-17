Берлин, , 20:46 — REGNUM Пятеро сотрудников полиции получили травмы в ходе акции протеста в столице Германии городе Берлине. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба полиции города.

Многочисленные акции протеста против ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, прошла 16 мая в Берлине. В ходе акции полицейскими были задержаны более 300 человек и начаты производства о нарушении общественного порядка.

Гражданам, принимавшим участие в акции протеста, были выписаны штрафы за нарушение распоряжений по ограничительным мерам, за сопротивление сотрудникам полиции, нападения с применением силы, оскорбления. Двое участников протестных акций были доставлены в полицейские участки.

В ходе мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка пострадали пятеро полицейских. Один из них был госпитализирован в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане Германии опасаются прихода второй волны коронавируса из-за призывов правительства соблюдать режим самоизоляции в стране.

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