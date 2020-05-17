Подгорица, , 14:35 — REGNUM В пятницу, 15 мая, в Черногории неизвестные подожгли единственную албанскую школу в деревне Дацай. Об этом сообщает интернет-издание черногорских албанцев Malësia.org.

По данным журналистов, днем неизвестные подожгли поленницу около школы, однако пламя удалось затушить. После этого вандалы проникли в здание ночью и подожгли его изнутри около 23:00. Тем не менее, пожарным удалось и в этот раз спасти школу.

Школа и раньше подвергалась нападениям со стороны злоумышленников. Нынешняя акция произошла на фоне лесных пожаров, однако не является их следствием.

Албанская демократическая лига, единственная албанская партия, действующая на территории муниципалитета Рожая, резко осудила произошедшее, назвав поступок вандалов выпадом против всего албанского.

Албанцы составляют 5% населения Черногории, и являются самым крупнейшим неславянским национальным меньшинством в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Косово осудил строительство церкви на братской могиле албанцев в Сербии