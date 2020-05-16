Кале, Франция, , 15:29 — REGNUM Семнадцать мигрантов, включая пятерых детей и младенца, которые пытались добраться до Великобритании, были спасены в проливе Ла-Манш, сообщает Le Figaro.

В 7:30 утра центр оперативного мониторинга и спасения Гри-Не сообщил о том, что на лодке произошел отказ двигателя примерно в 5,5 км к северу от Кале с 17 мигрантами на борту.

Известно, что люди были спасены прибрежным патрулем морской жандармерии и высадились около 10 часов утра в порту Кале. О них «позаботились» пожарные, а также пограничная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Франции Франк Ристер предложил «развивать художественное и культурное образование», чтобы компенсировать отсутствие фестивалей и концертов в стране.

Подробнее в материале: Министр культуры Франции предложил развивать художественное образование