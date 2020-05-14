Улан-Удэ, , 05:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки скончался ещё один пациент, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Как отмечается, пациент имел сопутствующие тяжёлые патологии. Однако других подробностей пока неизвестно.

Таким образом, всего в республике умерли шесть человек с коронавирусом.

Напомним также, за сутки произошёл резкий рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Как уточнили в оперштабе, почти половина из них — 37 случаев выявлены в отдалённом Баунтовском районе. Очагом стал вахтовый посёлок.

Общее количество заражённых в республике достигло 824 человек. В стационаре проходит лечение 313 пациентов, в том числе 35 детей. 16 человек находятся в реанимации, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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