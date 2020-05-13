Чебоксары, , 16:37 — REGNUM В Чувашии мошенники продолжают не только списывать накопления с банковских карт жителей, но и получив доступ к счетам, оформлять на них кредиты. Крупный ущерб нанесён 56-летнему чебоксарцу, который после общения с аферистами лишился 6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В отделе полиции пострадавший рассказал, что ему позвонил представитель банка и сообщил о якобы «подозрительных» операциях с его счетами. Его убедили в том, что незаконные списания можно остановить при загрузке специального мобильного приложения. Однако по факту через приложение они получили доступ к смартфону и управлению банковским счетом.

«Продолжая вводить мужчину в заблуждение, аферисты не только списали имеющиеся средства, но и оформили на мужчину кредиты. Общий ущерб превысил 6 млн рублей», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксары под конвоем был доставлен житель Московской области, которого подозревают в мошенничествах в отношении предприятий Чувашии. На уловки попались десять организаций.

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