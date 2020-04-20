Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чебоксары под конвоем был доставлен житель Московской области, которого подозревают в мошенничествах в отношении предприятий Чувашии. На уловки попались десять организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Мошенничества совершались в отношении предприятий, поставляющих продукцию строительного и хозяйственного назначения. По данным следствия, злоумышленник находил их через объявления, высылая фиктивные документы об оплате товара и получая груз.

«Затем груз реализовывался третьим лицам», — говорят правоохранители.

По данным полиции, в Чувашии зарегистрировано десять подобных фактов, ущерб оценивается в 500 тыс. рублей. В совершении преступлений подозревают жителя Подольска, который под конвоем доставлен в Чебоксары.

В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии активизировались интернет-мошенники, при этом способы обмана — не изменились, граждане попадаются на одни и те же уловки.

Напомним, в 2019 году в Чувашии количество бесконтактных мошенничеств выросло на 60% и достигло четверти всех зарегистрированных преступлений

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