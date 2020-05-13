Стокгольм, , 15:19 — REGNUM По состоянию на 13 мая число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 в Швеции увеличилось на 147 человек. Такие данные озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом 13 мая сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 3 460 человек. Их число увеличилось на 147 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 27 909 человека. За сутки было выявлено 637 новых случаев заражения.

По состоянию на 13 мая 1 784 человек с тяжелой формой протекания заболевания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.