Москва, , 14:19 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ отказался переквалифицировать обвинение против сестер Хачатурян по делу об убийстве отца с убийства на самооборону, сообщает 13 апреля РИА Новости со ссылкой на адвоката сестер Алексея Липцера.

Ранее Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора Виктора Гриня отказалась утверждать обвинительное заключение по делу, указав СК на неправильную квалификацию проступка: ведомство посчитало, что имело место не убийство, а необходимая оборона.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняют дочерей Хачатуряна. Преступление, по их словам, произошло из-за многолетнего насилия с его стороны. Следственный комитет квалифицировал их действия как «убийство».