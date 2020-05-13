Село Майма, Алтай, , 12:56 — REGNUM В Республике Алтай задержан житель села Майма по обвинению в призывах к осуществлению террористической деятельности. Заявление прозвучало в ходе выступления на общественном мероприятии.

Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», действуя умышленно, публично, гражданин высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации. Впрочем, подробности дела пока неизвестны.

Местному жителю теперь грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный суд в Чувашии осудил местного за публичные призывы к терроризму. Ему назначено 800 тыс. рублей штрафа.

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