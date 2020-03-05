Чебоксары, , 12:14 — REGNUM Ещё один житель Чувашии решением военного суда осуждён за публичные призывы к терроризму. При этом у его друга силовики обнаружили арсенал предметов, схожих с вооружением, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Второй Западный окружной военный суд в рамках выездного заседания в городе Чебоксары вынес приговор 55-летнему жителю республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Ему назначено 800 тыс. рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

«В рамках предварительного следствия установлено, что обвиняемый разместил в одном из публичных сообществ видеоролик, посвященный религиозной тематике радикального толка с участием членов террористических организаций», — говорят в УФСБ.

Мужчину задержали в августе 2019 года в его частном доме в Чебоксарах.

«В этот же день сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии Чувашии проведен обыск в одном из районов республики в доме его знакомого, занимающегося переделкой и восстановлением деактивированного оружия. В ходе следственных действий изъяты предметы, схожие по своим внешним признакам с вооружением и боеприпасами различного типа», — отмечают в управлении ФСБ по Чувашии.

Сотрудники ФСБ просят жителей быть осторожными при общении в интернете, в том числе с новыми знакомыми, «так как участниками террористических организаций активно используются различные сетевые площадки для вербовки своих сторонников». По данным ведомства, в 2018—2020 году в Чувашии задержаны и осуждены за совершение преступлений террористического характера не менее пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор 37-летнему уроженцу Таджикистана за публичное оправдание терроризма. Проживал злоумышленник в Чувашии. По данным правоохранителей, мужчина на своей странице в интернете разместил видеофайлы, посвященные религиозной тематике радикального толка. Ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

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