Южно-Сахалинск, , 10:03 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина люди встречают гуляющую медвежью семью — медведицу и медвежонка, звери ведут себя мирно, с людьми не конфликтуют.

Читайте также: На Колыме медведи массово выходят к людям

Как сообщило АСТВ, семейство заметили в районе села Берегового. Ещё нескольких медведей люди увидели в районе села Охотского того же Корсаковского района.

Лесничие Сахалина предупредили: нельзя подходить к медведям, нельзя их подкармливать, а заметив медведя у обочины дороги, нельзя останавливаться. Если же замеченный хищник выглядит больным или агрессивным — нужно звонить в лесничество.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме в апреле медведи массово выходили к людям.