Владивосток, , 07:51 — REGNUM Во Владивостоке в лесу оперативники обнаружили схрон взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГУФСИН.

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По полученной информации был разработан с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД ряд совместных оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве.

«С применением металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов — четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид 250 граммов. Изъятые предметы направили на экспертизу», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, схрон с оружием и боеприпасами обнаружен правоохранителями в квартире многоэтажного дома в Сухуми.