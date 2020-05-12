Сухум, , 12:41 — REGNUM Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен правоохранителями в квартире многоэтажного дома в Сухуме. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Абхазии.

По данным ведомства, адрес, где хранилось вооружение, был получен в результате совместной разработки МВД и СГБ республики оперативной информации.

«Изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, — говорится в сообщении пресс-службы. — Взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами».

Кроме того, сообщается об изъятии спецэкипировки, десятков стволов автоматического оружия и пистолетов. Найденный арсенал отправлен на экспертизу.