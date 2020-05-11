Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM Три мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Информация об обнаружении боеприпасов поступила в ведомство в 16:31 мск. Взрывоопасные предметы были найдены на берегу реки Тызьва возле деревни Попово.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили три миномётные мины калибром 82 мм времён Великой Отечественной войны. Силами военнослужащих Западного военного округа найденные боеприпасы были вывезены на военный полигон для дальнейшего обезвреживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обезвреживании миномётной мины, найденной в аквариуме одного из офисов в городе Стерлитамаке.

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