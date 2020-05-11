Пришиб, , 11:47 — REGNUM У одного из жителей посёлка Пришиб Запорожской области Украины обнаружили более двух килограммов конопли. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе Национальной полиции области.

«10 мая сотрудники Михайловского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области провели осмотр одного из домовладений по улице Шевченко в посёлке городского типа Пришиб», — сказано в сообщении.

Помимо наркотика, у мужчины 1976 года изъяли устройство для его потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве правоохранители задержали трёх человек, у которых нашли наркотики разных видов на общую сумму 10 млн гривен или почти $373 тыс.

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