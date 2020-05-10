Киев, , 14:00 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве двух подозреваемых в организации сбыта наркотических веществ через сеть интернет, сообщили 9 мая в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 задержали дуэт 23-летних наркосбытчиков, которые организовали деятельность интернет-ресурса по продаже наркотиков и психотропных веществ», — сказано в сообщении.

В ходе обысков были найдены наркотики разных видов на общую сумму 10 млн гривен или почти $373 тыс.

«Правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки, при личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 граммов высушенного вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА (экстази —) и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника — 8 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом, несколько фрагментов бумаги марки ЛСД и т.п.», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские также изъяли около 50 граммов наркотика у 32-летнего жителя Броваров, который, как подозревают правоохранители, мог купить их у задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту «Южный» в Одесской области в контейнере с бананами было найдено более 53 кг кокаина.

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