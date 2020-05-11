Соледар, ДНР, 11 мая 2020, 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 84 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 11 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 50 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждено остекление жилого дома в городе Ясиноватая. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.
Напомним, ранее в ходе обстрелов в ДНР повреждения получили две базовые станции сотовой связи. Также под огнём украинских формирований оказались железнодорожные рабочие, осматривавшие пути.
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