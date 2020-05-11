Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 84 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 11 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 50 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Весёлое, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Еленовка, Александровка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждено остекление жилого дома в городе Ясиноватая. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Напомним, ранее в ходе обстрелов в ДНР повреждения получили две базовые станции сотовой связи. Также под огнём украинских формирований оказались железнодорожные рабочие, осматривавшие пути.

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