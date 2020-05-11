Тегеран, , 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.

Трагедия произошла во время военных учений иранских кораблей. Сообщается, что один из эсминцев по ошибке выпустил противокарабельную ракету по иранскому же судну. Атакованный корабль пошел ко дну вместе с экипажем. По разным оценкам, на его борту находились от 30 до 40 человек.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил об отданном приказе ВМС страны уничтожать любые проявляющие агрессию иранские военные корабли.