Дамаск, , 23:09 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб и Латакия. Об этом 10 мая сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.)», — отметил Журавлев.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала четыре обстрела, турецкая — два. Однако, он подчеркнул, что фактов нарушения режима прекращения боевых действий с территорий, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что сегодня, 10 мая, на Сирийскую Арабскую армию в сирийской провинции Хама напали террористы, связанные с группировкой «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более более трёх десятков человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска Дамаска атакованы террористами в Хаме