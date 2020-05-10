Париж, , 21:36 — REGNUM Красный, самый высокий, уровень погодной опасности объявлен в двух департаментах на юго-западе Франции в связи с сильными ливнями и угрозой наводнения. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба службы МВД Франции по оповещению населения.

Красный уровень погодной опасности был объявлен в департаментах Жиронда и Ланды. Жителей департаментов призвали соблюдать осторожность и соблюдать рекомендации властей. Для защиты граждан мобилизованы все экстренные службы.

Метеорологическая служба Météo-France в своём Twitter сообщила дополнительно о введении предпоследнего, «оранжевого» уровня метеотревоги в 25 департаментах Франции из-за проливных дождей и возможных подтоплений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 12 человек в Эфиопии из-за наводнений.

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