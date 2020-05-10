Москва, , 07:10 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 дезинфицировали в стране более 15,7 тыс. зданий. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Сообщается, что дезинфекция было проведена на 2860 социальных объектах. Кроме того, антивирусной обработке была подвергнуто более 940 лечебных учреждений и более 720 образовательных учреждений.

Министерство проводило дезинфекцию подведомственных зданий каковых было продезинфицировано более 21,1 тыс. Ведомство отчиталось о дезинфекции дорог — обработано было более 3,5 тыс. км.

Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, МЧС в апреле провели дезинфекционные работы в более чем 820 медучреждений и 615 учреждений образования.

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