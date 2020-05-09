Хэнам, , 13:03 — REGNUM 9 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,2 балла произошло в 1:57:39 в 21 км западу-северо-западу от уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 21 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что это пятое землетрясение, магнитуда которого больше двух, в данном регионе. 28 апреля в регионе зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,1, 30 апреля — магнитудой 2,4, 2 мая — магнитудой 2,3, 4 мая — магнитудой 3,1.