Москва, , 23:27 — REGNUM Мужчина получил ранение острым предметом на юге Москвы. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл вечером 8 мая на улице Криворожской. По предварительным данным, мужчина, работавший на стройке, получил телесные повреждения острым предметом, возможно, ножом.

При этом отмечается, что работы на строительных площадках в Москве были приостановлены до 12 мая в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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