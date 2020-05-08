Москва, , 17:06 — REGNUM Полная отмена ограничительных мер станет возможна только после появления вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с внутрифракционной группой фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Как сообщил Шхагошев журналистам, по мнению Поповой, ряд ограничительных мер будет сохраняться даже после завершения третьего этапа выхода из режима самоизоляции. На какой-то период придётся изменить правила ведения бизнеса и правила своей жизни, до тех пор, пока вирус не «уйдёт», либо пока не появится лекарство или вакцина от него.

Попова отметила, что сейчас разрабатывается ряд методических рекомендаций, чтобы приспособиться к жизни с вирусом. Спецрекомендации будут изданы для различных отраслей с учётом эпидемиологической ситуации в стране.

Шхагошев добавил, что, по словам главы Роспотребнадзора, может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса, так как её разработкой заняты несколько институтов в нескольких странах. Только в России создаются девять прототипов вакцин, которые включены в список перспективных Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора Попова предложила снимать ограничения, введённые в связи с угрозой коронавируса, в три этапа.

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