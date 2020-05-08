Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM Об активизации клещей на территории Горного Алтая предупреждают жителей специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, к настоящему моменту от нападения клещей пострадали 958 человек.

«Заболели клещевыми инфекциями 14 человек: у 13 пациентов диагностирован сибирский клещевой тиф, у 1 пациента — клещевой боррелиоз», — отметили в управлении.

В мае к этим неприятностям может присоединиться клещевой энцефалит, поскольку именно в этом месяце бывает наибольшая численность клещей. Как отмечается, республика входит в число регионов, где риск заразиться им очень высок. Наибольшую осторожность необходимо соблюдать жителям Турочакского, Онгудайского и Майминского районов. Относительно безопасным является лишь Кош-Агачский район.

В связи с этим специалисты рекомендовали жителям не выходить на природу в необработанной аэрозолями против клещей одежде. Кроме того, пить молоко в этот период нужно только в кипячённом виде.

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