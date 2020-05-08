Москва, , 08:37 — REGNUM Для того чтобы защититься от клещей, следует выполнять несколько простых правил. Прежде всего, необходимо выбрать правильную одежду. Об этом сообщила сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.

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«Нужно, чтобы была глухая одежда и чтобы они (клещи. — прим. ИА REGNUM) не могли забраться под одежду», — пояснила в беседе с RT энтомолог.

При походе в лес лучше не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя, носить головной убор, добавила Кривошеева. Также необходимо использовать опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей. Специальные растворы и ошейники помогут защитить от клещей и домашних животных.

Одной из мер профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, однако, как подчеркнула энтомолог, на 100% она не защитит, так как эти насекомые переносят не только энцефалит.

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Сотрудница лаборатории отметила, что на сегодня количество клещей в России можно считать обычным для мая. Что касается Подмосковья, где насекомых достаточно много, по прогнозам энтомолога, они исчезнут уже к началу лета.

«Это просто такой весенний пик… Где-то с конца мая клещей уже не будет», — подчеркнула Кривошеева.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупредил о раннем начале клещевого сезона в России в 2020 году из-за тёплой погоды и дал советы, как правильно снять присосавшегося клеща. Лучше всего это сделать у врача или в травмпункте, сообщили в ведомстве.

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