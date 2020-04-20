Кызыл, , 16:09 — REGNUM Правоохранители в Туве призвали родителей присматривать за малолетними детьми и не оставлять окна открытыми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, с наступлением тепла растёт риск выпадения детей из окон многоэтажек, поскольку жители чаще проветривают квартиры.

«В 2019 году из окон выпали пятеро детей, двое из которых погибли. Пострадавшие были в возрасте до четырёх лет, это наиболее уязвимая категория детей, которые не в полной мере осознают возможные последствия своих действий», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, часто дети падают, надавив на москитную сетку. По всем случаям родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение ими своих обязанностей.

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