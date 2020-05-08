Тегеран, , 02:47 — REGNUM Крепость Фаляк-оль-Афлак на западе современного Ирана, которую возвели более полутора тысяч лет назад, повреждена в результате землетрясения 7 мая, сообщает агентство Mehr.

Из-за подземных толчков на стенах и сводах сооружения образовались глубокие трещины.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения, произошедшем 7 мая в провинции Тегеран в Иране, погиб один человек и пострадали не менее 11 местных жителей.

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