Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обрушением строительных лесов на стройплощадке во Фрунзенском районе города. В результате инцидента один рабочий погиб на месте, еще пятеро получили различные травмы и доставлены в больницу.

Обрушение произошло утром 7 мая в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной, у Волковского кладбища.

«С высоты 10 этажа произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего упали вниз шесть рабочих», — уточнили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За это виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и эксперты, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, также выполняется комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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