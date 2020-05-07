Нью-Дели, , 10:35 — REGNUM В Индии увеличилось количество погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе LG Polymers на юге Индии. По данным экстренных служб, жертвами происшествия в индийском городе Вишакхапатнам стали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщил представитель полиции штата Андхра-Прадеш, передаёт телеканал CNN.

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Ещё более 300 пострадавших были доставлены в больницу, сотни человек эвакуированы из близлежащих районов. Уточняется, что ядовитый газ просочился с завода ранним утром, когда семьи в соседних деревнях ещё спали.

«Сотни людей вдохнули его и либо потеряли сознание, либо у них возникли проблемы с дыханием», — сообщила в Twitter муниципальный комиссар Вишакхапатнама Шриджана Гуммалла.

На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Как заявил министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди, компания понесёт ответственность за произошедшее. Устранять утечку начали сразу после поступившего сообщения об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пяти погибших в результате утечки газа на заводе в Индии.