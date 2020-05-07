Улуг-Хемский район, , 09:27 — REGNUM Правоохранители в Туве разбираются в причинах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла днём 5 мая.

По данным полиции, 36-летний водитель легковой иномарки не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. Пострадавшие — водитель и четверо пассажиров были госпитализированы. 35-летняя пассажирка скончалась в реанимации.

«Установлено, что во время происшествия все участники дорожного движения находились в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Казани водитель получил пять лет колонии за пьяное ДТП